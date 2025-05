ÓBIDOS: Conheça os classificados para as quartas de final da Copa do Interior 2025

A 13ª edição da Copa do Interior de Várzea e Terra Firme 2025 já tem seus oito classificados para as quartas de final, definidos após as emocionantes partidas das oitavas de final, realizadas no último domingo, dia 11 de maio, no Estádio Ary Ferreira (Aryzão).

As comunidades de Campina, Pororoca, Arapucu, Curumu, Matá, Cipoal, Distrito do Flexal e Pedras seguem na disputa pelo tão cobiçado título. Durante dois finais de semana, essas equipes protagonizaram confrontos eletrizantes, demonstrando garra e paixão pelo futebol.

Nos dias 17 e 18 de maio, o Aryzão será palco das quartas de final, que definirão os semifinalistas da competição. Antes disso, um sorteio será realizado para determinar os confrontos, prometendo ainda mais emoção para os torcedores.

Promovida pela Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Copa do Interior 2025 reuniu 32 comunidades, consolidando-se como um dos principais eventos esportivos da região, que celebra a união e o talento das equipes locais.

Fique ligado para mais novidades sobre os confrontos e acompanhe a caminhada rumo ao título!

Galeria de Fotos...



