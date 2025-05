Semifinais do Campeonato de Futebol masculino e feminino de Óbidos definidas para o próximo Final de Semana

Óbidos, 20 de maio de 2025 – As semifinais dos Campeonatos de Futebol Masculino e Feminino, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, estão marcadas para o próximo final de semana, dias 24 e 25 de maio, no Estádio Arizão, em Óbidos. Os confrontos prometem lotar as arquibancadas com partidas decisivas que definirão os finalistas das competições. A seguir, os detalhes dos jogos, organizados por categoria, com informações sobre os confrontos e os resultados das fases anteriores.

II Copa da Integração de Futebol Feminino

No sábado, dia 24 de maio, o Estádio Arizão recebe as semifinais do torneio feminino, com rodada dupla. Os jogos estão programados para iniciar às 18h30:

Silêncio x Fortaleza : O primeiro confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam uma vaga na grande final.

: O primeiro confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam uma vaga na grande final. R10 x Estandart do Arapucu: Na sequência, R10 e Estandarte do Arapucu disputam a outra vaga na final.

Os vencedores desses jogos se enfrentarão na final do Campeonato do Interior Feminino, que promete ser emocionante.

13ª Copa do Interior de Futebol Masculino de Várzea e Terrafime

No domingo, dia 25 de maio, também a partir das 17h30, serão realizados os confrontos das semifinais do torneio masculino. As partidas são as seguintes:

Curumu x São Francisco das Pedras : O Curumu chega à semifinal após eliminar a equipe do Matá com uma vitória por 2 a 0. Já o São Francisco das Pedras avançou ao vencer o Campinas nos pênaltis, após empate no tempo normal.

: O Curumu chega à semifinal após eliminar a equipe do Matá com uma vitória por 2 a 0. Já o São Francisco das Pedras avançou ao vencer o Campinas nos pênaltis, após empate no tempo normal. Fortaleza x Independente do Flexal: O Fortaleza garantiu sua vaga ao derrotar o Arapuru por 1 a 0 no tempo normal. O Independente do Flexal, por sua vez, passou pelo Pororoca nos pênaltis, assegurando sua presença na semifinal.

Os vencedores desses confrontos disputarão a final do Campeonato do Interior Masculino.

Expectativa

Os jogos prometem atrair grande público ao Estádio Arizão, com casa cheia esperada para ambos os dias. A expectativa é alta para as semifinais do próximo final de semana, com as equipes mostrando garra e determinação para alcançar a final dos certames, tanto no masculino quanto no feminino.

www.obidos.net.br