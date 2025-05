Liga Desportiva divulga tabela do Campeonato Obidense 2025

ÓBIDOS – A expectativa dos amantes do futebol local cresce a cada dia com a proximidade do Campeonato Obidense de Futebol 2025, que tem início marcado para o dia 7 de junho. A Liga Desportiva Obidense (LDO), presidida por Ivaldo Canto Ferreira (Pepéia), realizou na última terça-feira, 20 de maio, a reunião oficial para o sorteio da tabela de jogos, com a presença dos dirigentes dos clubes participantes.

O campeonato contará com oito equipes, com rodadas duplas realizadas aos sábados e domingos, movimentando os fins de semana dos torcedores obidenses. A competição será sediada no Estádio Ary Ferreira, o popular Arizão, que volta a receber partidas oficiais após mais de cinco anos de reformas.

Durante o sorteio, foram definidos os confrontos de abertura. O destaque fica para o clássico entre Mariano e Paraense, marcado para o dia 8 de junho, reacendendo uma das maiores rivalidades do futebol local logo na primeira rodada.

As equipes já intensificam os preparativos, com os dirigentes buscando reforços e atletas para montar elencos competitivos. A expectativa é de uma competição acirrada, com clubes estruturados e prontos para disputar o título do Campeonato Obidense 2025.

Regras

O Campeonato Obidense de Futebol 2025 será disputado em rodadas duplas aos sábados e domingos, em chave única, com todas as equipes se enfrentando no sistema de todos contra todos.

Ao final da primeira fase, quatro equipes se classificarão para as semifinais, que serão disputadas no formato de cruzamento olímpico:

1º colocado x 4º colocado

2º colocado x 3º colocado

Os dois primeiros colocados da fase classificatória terão a vantagem de jogar por dois resultados iguais (empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols) para avançar à grande final. Na semifinal e final os confrontos serão em dois jogos. Na final não haverá vantagem pra ninguém.

A retomada do campeonato simboliza a valorização do esporte no município e promete agitar a cidade ao longo de sua realização.

