Campeonato Obidense de Futebol 2025 define os semifinalistas após rodada decisiva

Foi definida neste fim de semana, dias 02 e 03 de agosto, a fase semifinal do Campeonato Obidense de Futebol 2025. Com partidas emocionantes e muitos gols, os jogos da última rodada da fase classificatória decidiram os quatro clubes que seguem na disputa pelo título: Paraense, São Francisco, Marianao e Vila Nova.

Resultados da última rodada:

  • Mariano 2 x 1 Juventus
  • Vila Nova 3 x 1 JAC
  • Paraense 8 x 0 Campinense
  • São Francisco 5 x 1 Vasco

O destaque da rodada ficou por conta do Paraense, que aplicou a maior goleada da competição até agora ao vencer o Campinense por 8 a 0, confirmando sua classificação com autoridade. Também com uma vitória expressiva, o São Francisco superou o Vasco por 5 a 1 e garantiu sua vaga.

Marianao e Vila Nova também confirmaram presença na próxima fase após vencerem seus confrontos diante de Juventus e JAC, respectivamente.

Jogos das semifinais:

Com os resultados da última rodada, os confrontos da semifinal, que ocorrerá no próximo final de semana, estão definidos:

  • Paraense x Vila Nova
  • São Francisco x Marianao

As partidas prometem movimentar a cidade e atrair grande público aos estádios, com torcidas empolgadas e expectativa de grandes duelos em busca da vaga na grande final do campeonato.

A tabela de classificação final da fase de grupos foi divulgada Pela Liga Desportiva Obidense,  organizadora do campeonato.

www.obidos.net.br

 

