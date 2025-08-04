Óbidos (PA) – O Estádio Ary Ferreira, o “Aryzão”, foi palco de um verdadeiro show de bola neste sábado (9) na primeira semifinal do Campeonato Obidense de Futebol 2025. Em grande atuação no segundo tempo, o Paraense venceu o Vila Nova por 5 a 1 e abriu ampla vantagem na disputa por uma vaga na final.

A partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando o ataque, mas sem balançar as redes na primeira etapa. O cenário mudou logo no início do segundo tempo: aos 5 minutos, Erinaldo abriu o placar para o Paraense e, apenas dois minutos depois, voltou a marcar, ampliando a vantagem.

Embalado, o time seguiu pressionando e aumentou o marcador aos 18 minutos com Otávio. O quarto gol veio aos 24 minutos, quando Romário concluiu uma boa jogada ofensiva. O Vila Nova ainda tentou reagir e descontou aos 45 minutos com Francivaldo, mas a noite era mesmo do Paraense. Nos acréscimos, aos 49 minutos, Otávio marcou novamente, fechando a goleada em 5 a 1.

Com o resultado, o Paraense leva para o jogo de volta a vantagem de quatro gols e pode até perder por diferença de até quatro para garantir a vaga na final. Já o Vila Nova terá de buscar uma vitória por placar elástico para reverter a situação.

A outra semifinal será disputada neste domingo (10), às 17h, também no Estádio Aryzão, entre Mariano e São Francisco. O vencedor, após os dois jogos, enfrentará o classificado do confronto entre Paraense e Vila Nova na grande decisão do Campeonato Obidense de Futebol 2025.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/8093-paraense-goleia-vila-nova-e-larga-na-frente-na-semifinal-do-campeonato-obidense-de-futebol-2025#sigProIddecdf2f82e View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade