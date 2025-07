Mariano e Vila Nova vencem na penúltima rodada do Campeonato Obidense e estão no G4

No último sábado, dia 19 de julho, o Estádio Aryzão, em Óbidos, foi palco dos dois últimos jogos da penúltima rodada do Campeonato Obidense de Futebol. As partidas entre Mariano x Campinense e Vila Nova x Vasco definiram os rumos da competição, com vitórias de Mariano e Vila Nova, que asseguraram suas posições entre os quatro primeiros colocados, o G4, que avançam para a próxima fase.

Na primeira partida, o Mariano dominou o Campinense e venceu por 3 a 0. Com o resultado, o time somou três pontos, alcançando 12 pontos na tabela e garantindo a terceira posição, já classificado para as semifinais. Além do Mariano, Paraense, com 14 pontos, e São Francisco, com 13 pontos, também já estão garantidos na próxima fase.

Já na segunda partida, o Vila Nova, precisando da vitória para se manter na briga pela classificação, enfrentou o Vasco e venceu por 3 a 1. Com o resultado, o Vila Nova chegou a 8 pontos, empatando com o Vasco na pontuação. Agora, Vila Nova, Vasco e Jac disputam a última vaga para as semifinais do Campeonato Obidense na rodada final.

A tabela de pontuação está atualizada, e a última rodada promete grandes emoções para definir o quarto classificado. Fique ligado para mais notícias sobre o campeonato!

TABELA

www.obidos.net.br - Com informações da LDO