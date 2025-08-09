São Francisco vence jogo de ida contra o Mariano e fica perto da final do Campeonato Obidense

Óbidos (PA) – O Estádio Ary Ferreira, o “Aryzão”, foi palco de mais um duelo emocionante neste domingo (10), válido pela semifinal do Campeonato Obidense de Futebol 2025. Em um jogo marcado pelo equilíbrio e pela disputa intensa, o São Francisco venceu o Mariano por 1 a 0 e saiu em vantagem na briga por uma vaga na grande final.

A primeira etapa foi bastante movimentada, com as duas equipes buscando o ataque, mas esbarrando nas defesas bem postadas. A grande chance do período veio dos pés do jogador do Mariano, que desperdiçou uma cobrança de pênalti e perdeu a oportunidade de abrir o placar.

Mariano Futebol Clube

No segundo tempo, o panorama mudou. Aos 34 minutos, Manoel João aproveitou a oportunidade e balançou as redes, colocando o São Francisco em vantagem. Atrás no placar, o Mariano partiu para o ataque, criando algumas oportunidades, mas sem conseguir converter em gol. Final do jogo São Francisco 1 x 0 Mariano

Com o apito final, o São Francisco comemorou a vitória e a vantagem para o jogo de volta. Já o Mariano terá de vencer por pelo menos dois gols de diferença para reverter a situação e avançar à final.

Os confrontos decisivos que definirão os finalistas do Campeonato Obidense de Futebol 2025 acontecem no próximo fim de semana, prometendo mais emoção e expectativa para os torcedores.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/8096-sao-francisco-vence-jogo-de-ida-contra-o-mariano-e-fica-perto-da-final-do-campeonato-obidense#sigProId2694b45ca0 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade