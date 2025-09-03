Torcedores e jogadores do Paraense E. C. celebram conquista do Campeonato Obidense 2025

Neste domingo, 07 de setembro de 2025, o clima foi de festa e muita emoção na Chácara do Parente, de Ronaldo Pantoja, onde torcedores e jogadores do Paraense Esporte Clube se reuniram para celebrar o título de campeão do Campeonato Obidense de Futebol 2025.

O Paraense garantiu a conquista no último dia 30 de agosto, após uma grande final contra a tradicional equipe do São Francisco, vencida por 4 a 2, em uma partida marcada pelo equilíbrio e pela garra dentro de campo.

A comemoração contou com momentos de confraternização entre jogadores, dirigentes e a torcida apaixonada, que acompanhou e incentivou o time durante toda a campanha. O presidente do clube, Adailsom Pinto, agradeceu publicamente aos atletas, colaboradores e torcedores pelo apoio fundamental na trajetória vitoriosa e destacou a importância da união do grupo. Durante a festa, foram entregues as premiações aos jogadores e distribuídos brindes aos torcedores presentes.

A celebração marcou não apenas o encerramento de uma temporada histórica, mas também o início de novos sonhos para o clube. Entre abraços, cantos de vitória e sorrisos, o sentimento comum era de orgulho e esperança: “Que venha 2026!”.

GALERIA DE FOTOS.....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade