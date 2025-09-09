Paraense Esporte Clube Celebra título amistoso e entrega de faixa em Óbidos

​ÓBIDOS - O Paraense Esporte Clube, campeão do Campeonato Obidense 2025, celebrou seu título com um evento festivo, com uma amistoso e entrega de faixa no último sábado, dia 13, no Estádio Aryzão. A equipe, que ostenta mais de 70 anos de história e tradição na cidade, recebeu sua premiação oficial em uma cerimônia que contou com a presença dos torcedores, autoridades, a diretoria do Paraense, que tem como Presidente Adailson Pinto e a comunidade local.

​O ponto alto da celebração foi a partida amistosa contra a Seleção de Curuá, que serviu de palco para a consagração do time campeão. O jogo, que terminou com o placar de Curuá 2 x 1 Paraense, foi uma exibição de fair play e habilidade, em uma partida muito disputada, mas infelizmente o Paraense perdeu a sua invencibilidade. A partida não foi apenas um evento esportivo, mas um momento de união e valorização do esporte local.

​O evento reforça a importância do Paraense Esporte Clube para a cidade, não apenas por suas conquistas, mas por seu papel na promoção do esporte e no fortalecimento da identidade da comunidade obidense. A entrega da faixa simboliza o reconhecimento de uma campanha vitoriosa e a dedicação de atletas, comissão técnica e diretoria.

GALERIA DE FOTOS....



www.obidos.net.br - Fotos cedidas pela Diretoria do Paraense E. C.