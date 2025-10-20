Óbidos estreia na Copa Oeste do Pará 2025 contra Curuá neste domingo, 26 de outubro

A Seleção de Óbidos inicia sua participação na Copa Oeste de Seleções 2025 neste domingo (26), enfrentando a equipe de Curuá, no estádio Arizão. A competição, organizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), começa neste sábado (25) e reunirá 12 seleções da região oeste do Pará em busca do título regional.
Neste ano, a Seleção Obidense está sob o comando do técnico Professor Renildo, que prepara o elenco para representar com garra o município na disputa. Óbidos integra o Grupo A, ao lado das seleções de Juruti, Oriximiná e Curuá.
Estrutura da competição
A Copa Oeste 2025 está dividida em três grupos com quatro equipes cada. A primeira fase contará com três rodadas classificatórias, e as equipes que obtiverem as melhores colocações avançarão para as quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais e a grande final estão previstas para ocorrer entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro.
Composição dos grupos
- Grupo A: Óbidos, Juruti, Oriximiná e Curuá
- Grupo B: Associação Indígena Mantinó, Rurópolis, Trairão e Novo Progresso
- Grupo C: Monte Alegre, Prainha, Almeirim e Santarém
Jogos do Grupo A
1ª Rodada
- 25/10/25 (sábado) – Juruti x Oriximiná
- 26/10/25 (domingo) – Óbidos x Curuá
2ª Rodada
- 01/11/25 (sábado) – Curuá x Juruti
- 01/11/25 (sábado) – Oriximiná x Óbidos
3ª Rodada
- 08/11/25 (sábado) – Juruti x Óbidos
- 08/11/25 (sábado) – Oriximiná x Curuá
A partida de abertura oficial da Copa Oeste será entre Juruti e Oriximiná, neste sábado (25). Já os torcedores obidenses aguardam ansiosos pela estreia da seleção no domingo, quando o time entra em campo determinado a conquistar os primeiros pontos da competição.
A Copa Oeste do Pará é uma das mais tradicionais competições do futebol amador regional, promovendo integração entre os municípios e revelando novos talentos do esporte na Amazônia.