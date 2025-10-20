Menu

Menu serviços

Óbidos estreia na Copa Oeste do Pará 2025 contra Curuá neste domingo, 26 de outubro

Óbidos estreia na Copa Oeste do Pará 2025 contra Curuá neste domingo, 26 de outubro

A Seleção de Óbidos inicia sua participação na Copa Oeste de Seleções 2025 neste domingo (26), enfrentando a equipe de Curuá, no estádio Arizão. A competição, organizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), começa neste sábado (25) e reunirá 12 seleções da região oeste do Pará em busca do título regional.

Neste ano, a Seleção Obidense está sob o comando do técnico Professor Renildo, que prepara o elenco para representar com garra o município na disputa. Óbidos integra o Grupo A, ao lado das seleções de Juruti, Oriximiná e Curuá.

Estrutura da competição

A Copa Oeste 2025 está dividida em três grupos com quatro equipes cada. A primeira fase contará com três rodadas classificatórias, e as equipes que obtiverem as melhores colocações avançarão para as quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais e a grande final estão previstas para ocorrer entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro.

Composição dos grupos

  • Grupo A: Óbidos, Juruti, Oriximiná e Curuá
  • Grupo B: Associação Indígena Mantinó, Rurópolis, Trairão e Novo Progresso
  • Grupo C: Monte Alegre, Prainha, Almeirim e Santarém

Jogos do Grupo A

1ª Rodada

  • 25/10/25 (sábado) – Juruti x Oriximiná
  • 26/10/25 (domingo) – Óbidos x Curuá

2ª Rodada

  • 01/11/25 (sábado) – Curuá x Juruti
  • 01/11/25 (sábado) – Oriximiná x Óbidos

3ª Rodada

  • 08/11/25 (sábado) – Juruti x Óbidos
  • 08/11/25 (sábado) – Oriximiná x Curuá

A partida de abertura oficial da Copa Oeste será entre Juruti e Oriximiná, neste sábado (25). Já os torcedores obidenses aguardam ansiosos pela estreia da seleção no domingo, quando o time entra em campo determinado a conquistar os primeiros pontos da competição.

A Copa Oeste do Pará é uma das mais tradicionais competições do futebol amador regional, promovendo integração entre os municípios e revelando novos talentos do esporte na Amazônia.

www.obidos.net.br

Acessos: 174

Adicionar comentário

Código de segurança
Atualizar