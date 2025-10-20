Óbidos estreia na Copa Oeste do Pará 2025 contra Curuá neste domingo, 26 de outubro

A Seleção de Óbidos inicia sua participação na Copa Oeste de Seleções 2025 neste domingo (26), enfrentando a equipe de Curuá, no estádio Arizão. A competição, organizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), começa neste sábado (25) e reunirá 12 seleções da região oeste do Pará em busca do título regional.

Neste ano, a Seleção Obidense está sob o comando do técnico Professor Renildo, que prepara o elenco para representar com garra o município na disputa. Óbidos integra o Grupo A, ao lado das seleções de Juruti, Oriximiná e Curuá.

Estrutura da competição

A Copa Oeste 2025 está dividida em três grupos com quatro equipes cada. A primeira fase contará com três rodadas classificatórias, e as equipes que obtiverem as melhores colocações avançarão para as quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais e a grande final estão previstas para ocorrer entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro.

Composição dos grupos

Grupo A: Óbidos, Juruti, Oriximiná e Curuá

Óbidos, Juruti, Oriximiná e Curuá Grupo B: Associação Indígena Mantinó, Rurópolis, Trairão e Novo Progresso

Associação Indígena Mantinó, Rurópolis, Trairão e Novo Progresso Grupo C: Monte Alegre, Prainha, Almeirim e Santarém

Jogos do Grupo A

1ª Rodada

25/10/25 (sábado) – Juruti x Oriximiná

26/10/25 (domingo) – Óbidos x Curuá

2ª Rodada

01/11/25 (sábado) – Curuá x Juruti

01/11/25 (sábado) – Oriximiná x Óbidos

3ª Rodada

08/11/25 (sábado) – Juruti x Óbidos

08/11/25 (sábado) – Oriximiná x Curuá

A partida de abertura oficial da Copa Oeste será entre Juruti e Oriximiná, neste sábado (25). Já os torcedores obidenses aguardam ansiosos pela estreia da seleção no domingo, quando o time entra em campo determinado a conquistar os primeiros pontos da competição.

A Copa Oeste do Pará é uma das mais tradicionais competições do futebol amador regional, promovendo integração entre os municípios e revelando novos talentos do esporte na Amazônia.

www.obidos.net.br