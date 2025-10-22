Seleção de Óbidos estreia com vitória na Copa Oeste do Pará 2025

ÓBIDOS (PA) – A Seleção de Óbidos começou com o pé direito sua caminhada na Copa Oeste de Seleções 2025. Jogando neste domingo (26), no Estádio Arizão, a equipe obidense venceu a Seleção de Curuá por 4 a 2, em uma partida emocionante e cheia de gols. A competição, organizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), reúne 12 seleções da região oeste do Pará em busca do título regional.

O confronto entre Óbidos e Curuá era um dos mais aguardados da rodada de abertura do Grupo A e não decepcionou os torcedores que foram prestigiar o jogo. A partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando o ataque, mas foi Óbidos quem abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com Jobinho aproveitando bem uma oportunidade dentro da área. Mesmo com as investidas da equipe curuaense, o placar permaneceu em 1 a 0 até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o ritmo do jogo aumentou. Aos 18 minutos, Marquinho ampliou para Óbidos em cobrança de pênalti, colocando a equipe em vantagem por 2 a 0. Curuá reagiu rapidamente e diminuiu com Tiaguinho, aos 20 minutos. O time obidense, porém, manteve o controle da partida e marcou o terceiro gol aos 26 minutos, com Márcio. Ainda houve tempo para mais emoção: Dieguinho, em nova cobrança de pênalti, marcou o segundo de Curuá aos 33 minutos, mas, já nos acréscimos, Jobinho balançou as redes novamente, fechando o placar em 4 a 2 para Óbidos.

Com o resultado, a seleção obidense começa bem sua trajetória na Copa Oeste, somando seus primeiros três pontos e demonstrando força ofensiva. O próximo compromisso de Óbidos será no sábado, 1º de novembro, contra a Seleção de Oriximiná, em jogo que promete mais uma disputa acirrada no campo adversário.

A Copa Oeste de Seleções 2025 é um dos principais torneios do futebol amador da região, promovendo integração entre os municípios e revelando novos talentos do esporte paraense.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/8250-selecao-de-obidos-estreia-com-vitoria-na-copa-oeste-do-para-2025#sigProIdd630918235 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade