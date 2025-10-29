Copa Oeste do Pará 2025: Seleção de Óbidos vence Oriximiná e lidera o Grupo A

A equipe de Óbidos começou com o pé direito sua caminhada na Copa Oeste do Pará 2025, ao vencer a seleção de Oriximiná pelo placar de 3 a 0, neste sábado (1º), em partida válida pela segunda rodada da competição. O torneio, organizado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), reúne 12 seleções municipais da região oeste do estado, valorizando o futebol amador e promovendo a integração entre os municípios.

O primeiro tempo foi equilibrado e de muita marcação, com boas oportunidades para os dois lados, mas sem gols. Na etapa final, a seleção obidense voltou mais concentrada e passou a dominar as ações ofensivas. O gol que abriu o placar saiu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o ataque de Óbidos aproveitou uma falha da defesa adversária.

Empolgada com o resultado, a equipe ampliou aos 44 minutos e, já nos acréscimos (49 min), selou a vitória com mais um gol, fechando o marcador em 3 a 0 para Óbidos.

Com o resultado, a Seleção de Óbidos chega a seis pontos e assume a liderança do Grupo A, demonstrando força e bom entrosamento neste início de competição.

O próximo compromisso dos obidenses será contra a seleção de Juruti, no sábado, 8º de novembro, em confronto que promete mais uma partida equilibrada.

A Copa Oeste de Seleções 2025 é uma das principais competições do futebol amador da região, sendo um espaço de revelação de novos talentos e de valorização do esporte paraense.

Resultados da 2ª Rodada

01/11/2025 (sábado): Oriximiná 0 x 3 Óbidos

