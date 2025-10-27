Palmeiras Goleia LDU e reedita final contra o Flamengo na Libertadores

O futebol brasileiro domina novamente o cenário continental! A final da Copa CONMEBOL Libertadores 2025 será 100% verde e amarela, com Palmeiras e Flamengo se enfrentando em uma reedição da decisão de 2021.

A classificação palmeirense foi conquistada de forma épica na noite desta quinta-feira (30), no Allianz Parque. Após perder o jogo de ida da semifinal por 3 a 0 para a LDU, no Equador, o Verdão protagonizou uma virada histórica, goleando o time equatoriano por 4 a 0 (gols de Sosa, Bruno Fuchs e dois de Raphael Veiga), garantindo sua vaga na final.

O adversário será o Flamengo, que carimbou seu passaporte na quarta-feira (29) ao empatar com o Racing, na Argentina, após vencer o primeiro duelo. Será a segunda vez que os dois clubes mais vitoriosos do Brasil na história recente se enfrentam pela Glória Eterna.

A grande final será disputada em jogo único no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Além do troféu, o confronto define quem será o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Libertadores. O palco da decisão traz boas lembranças ao Rubro-Negro, que lá venceu o River Plate em 2019.

