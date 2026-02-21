Chamada pública abre inscrições para o Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal

O Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal está com chamada pública aberta para inscrições até o dia 17 de março de 2026. A iniciativa é do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e tem como objetivo incentivar a iniciação científica de jovens vinculados às comunidades de pesca artesanal em todo o Brasil.

O programa busca fortalecer a ciência que nasce nos territórios, valorizando os saberes tradicionais, a cultura local e estimulando novos talentos. Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 700 bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJ), destinadas a estudantes do ensino médio da rede pública, preferencialmente filhos, netos ou dependentes de pescadores e pescadoras artesanais com Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) ativo.

As bolsas terão duração de até 12 meses, com início previsto para maio de 2026, e valor mensal aproximado de R$ 300. Durante esse período, os estudantes irão desenvolver projetos de pesquisa orientados por professores e pesquisadores vinculados a Instituições de Ensino Superior (IES) ou Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), em articulação direta com as realidades de suas comunidades.

Entre os temas que podem ser abordados estão a sustentabilidade da pesca artesanal, preservação ambiental, economia dos territórios pesqueiros, cadeias produtivas, direitos das comunidades tradicionais e valorização dos conhecimentos locais. A proposta é integrar ciência, educação e vivência comunitária, promovendo uma formação científica contextualizada e socialmente comprometida.

O Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal integra o Programa Povos da Pesca Artesanal, instituído por decreto federal, e conta com a participação de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), ampliando o alcance da política pública em nível nacional. Além de estimular a vocação científica, a iniciativa contribui para a permanência dos jovens na escola e para a redução da evasão escolar em territórios pesqueiros.

As inscrições devem ser realizadas conforme as orientações do edital, disponível nos canais oficiais do Ministério da Pesca e Aquicultura e do CNPq. A chamada pública representa mais um passo na construção de políticas voltadas ao fortalecimento da juventude, da ciência e da valorização dos povos e comunidades da pesca artesanal no Brasil.

Mais informações CLIQUE AQUI....

www.obidos.net.br