Últimos dias para participar do desafio 1 Milhão de Oportunidades para as Juventudes Paraenses

Os adolescentes e jovens paraenses têm até o dia 28 de fevereiro para participar do desafio 1 Milhão de Oportunidades para as Juventudes Paraenses, campanha promovida pelo UNICEF. A iniciativa é voltada a jovens de 14 a 29 anos, residentes nos municípios do Estado do Pará, e oferece mais de 60 cursos gratuitos e com certificado.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional e fortalecer as chances de inserção dos jovens no mundo do trabalho. Os cursos disponíveis abrangem diferentes áreas do conhecimento e podem ser realizados de forma online, permitindo que os participantes estudem no seu próprio ritmo.

Para participar do desafio, o processo é simples. Basta realizar o cadastro na plataforma do 1MiO, escolher um dos cursos disponíveis e concluir pelo menos um curso até o dia 28 de fevereiro. Todos os participantes que cumprirem essa etapa dentro do prazo estarão automaticamente concorrendo a prêmios.

Entre as premiações previstas estão 1 smartphone e vales-presente no valor de R$ 200,00, que serão sorteados entre os jovens que finalizarem ao menos um curso durante o período da campanha.

Além da possibilidade de concorrer aos prêmios, a participação no desafio representa uma oportunidade concreta de crescimento pessoal e profissional. Ao concluir um curso, o jovem fortalece o currículo, desenvolve novas competências e amplia suas possibilidades de acesso ao mercado de trabalho.

O regulamento completo e outras informações estão disponíveis no site oficial da campanha: www.1mio.com.br/campanhapa.

Em caso de dúvidas, o suporte da plataforma está disponível pelo WhatsApp, no número (11) 4863-1917.

