OBIDOS: XIV Copa de Futebol do Interior define classificados para as quartas de final

A XIV Copa de Futebol do Interior de Várzea e Terra Firme 2026 conheceu, neste final de semana, dias 09 e 10 de maio, as oito seleções classificadas para as quartas de final da competição. Os confrontos das oitavas de final foram realizados no Estádio Municipal Ary Ferreira, o “Arizão”, em Óbidos, reunindo torcedores e movimentando o esporte nas comunidades do município.

Os jogos foram marcados por equilíbrio, emoção e decisões acirradas, inclusive com partidas decididas nos pênaltis. No sábado (09), a Seleção do Canta Galo venceu Fortaleza por 1 a 0, enquanto a Campina derrotou Igarapé-Açu por 2 a 0. Em uma das partidas mais emocionantes da rodada, o Apuí superou Vila União do Curumu nos pênaltis por 4 a 3, após empate no tempo normal. Já a Seleção do Traíra garantiu vaga ao vencer Andirobal por 2 a 1.

No domingo (10), o Arapucu venceu Palmeiras da Praia por 3 a 1. A Seleção do Matá derrotou o Silêncio por 1 a 0 e também avançou. Outra decisão por pênaltis aconteceu entre Sucuriju e Pedreira, com a Pedreira levando a melhor por 3 a 2. Fechando a rodada, Ilha Grande venceu Água Branca por 1 a 0 e confirmou classificação.

Com os resultados, as seleções classificadas para a terceira fase, correspondente às quartas de final, são:

Ilha Grande

Matá

Canta Galo

Arapucu

Pedreira

Apuí

Campina

Traíra

De acordo com a organização da competição, Secretaria Municipal de Esporte e LAzer - SEMEL, os confrontos das quartas de final serão definidos em sorteio que acontecerá nesta terça-feira (12), na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A Copa de Futebol do Interior é uma das maiores competições esportivas de Óbidos, promovendo integração entre as comunidades da várzea e terra firme, além de incentivar o esporte amador no município.

www.obidos.net.br - Informações SEMEL/PMO