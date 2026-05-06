Visitas de Sant’Ana Peregrina às residências de obidenses em Belém continuam

A peregrinação da imagem de Senhora Sant’Ana em Belém segue emocionando os devotos obidenses residentes na capital paraense. A imagem peregrina chegou à cidade no último dia 28 de abril e permanecerá em visitação até o dia 16 de maio, levando fé, esperança e momentos de oração às famílias.

Segundo a coordenação responsável pela peregrinação, dezenas de residências já receberam a visita da padroeira dos obidenses. Entre as famílias que tiveram a oportunidade de acolher a imagem de Sant’Ana estão as de Célio Simões, Graci Andrade, Alda Canto e Hélio, Silvinha, Nélio Santana, Adalgisa Dias, Edílsimo Eliziário, Betinho, Bella Pinto, Abelardo e Helena Bentes, Ires e Felisberto, Marly Uchoa, Socorro Cardos, além de outras famílias já mencionadas em matéria anterior.

A presença da imagem peregrina nas residências tem sido marcada por momentos de grande emoção, devoção e fortalecimento espiritual. Em cada visita, os fiéis participam de orações, reflexões e encontros religiosos que reforçam a união da comunidade obidense que vive distante de sua terra natal.

A coordenação destaca que a peregrinação representa uma oportunidade especial para os devotos expressarem sua fé e receberem as bênçãos de Senhora Sant’Ana, considerada símbolo de proteção e tradição religiosa para os filhos de Óbidos.

O encerramento da visitação em Belém ocorrerá no dia 16 de maio, em uma celebração considerada de grande importância religiosa para a comunidade, logo após, acontecerá a confraternização.

Após a passagem pela capital paraense, a imagem peregrina seguirá viagem para Macapá, depois Santarém e Manaus, encerrando sua jornada em Óbidos, no início de julho, antes do tradicional Círio Fluvial de Sant’Ana, marcado para o dia 12 de julho.

Os interessados em acompanhar o cronograma completo das visitas e os locais de peregrinação em Belém podem entrar em contato com a coordenação responsável na capital paraense.

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