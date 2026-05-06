“Essense Café” inaugura em Óbidos com proposta de acolhimento e sofisticação

O cenário gastronômico de Óbidos ganha um novo capítulo a partir desta semana, a antiga unidade do Café Amazônia Store passou por uma completa reformulação e reabre suas portas como “Essense Café”. Sob nova gestão, o espaço foi inaugurado oficialmente nesta sexta-feira, dia 8, apresentando uma proposta que une modernidade, conforto e um cardápio sofisticado.

Essense Café, em Óbidos

A “Essense Café” surge com o objetivo de ser mais do que uma cafeteria, posicionando-se como um ponto de encontro estratégico no coração da cidade, o ambiente é totalmente climatizado, garantindo comodidade tanto para quem busca um momento de lazer quanto para profissionais que necessitam de um local adequado para reuniões, trabalho remoto ou convivência. "Preparamos cada detalhe com foco na experiência do cliente. Queremos oferecer um refúgio acolhedor com produtos feitos com profissionalismo e, acima de tudo, muito carinho", destaca a gestão da casa.

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Para celebrar a nova fase, a cafeteria preparou uma programação diferenciada para este final de semana, além do cardápio variado de cafés e acompanhamentos, haverá uma atenção especial para o Dia das Mães. Excepcionalmente neste domingo, a “Essence Café” abrirá durante o período da manhã, oferecendo um café especial para homenagear as famílias nesta data festiva.

Para quem deseja conhecer o novo espaço, a “Essense Café” está pronta para receber o público com os seguintes horários:

Localização: Rua Justo Chermont, 836, Centro – Óbidos.

Horário de Funcionamento: De terça a domingo, das 16h às 22h.

Especial Dia das Mães: Funcionamento no turno da manhã (domingo).

“Essense Café”, cada detalhe foi renovado para transformar simples pausas em experiências especiais!

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www.obidos.net.br - Informações e fotos Mauro Nayan