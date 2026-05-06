Santarém e Belterra recebem o projeto “Instrumento é Trabalho” entre os dias 11 e 15 de maio

Iniciativa aprovada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio master da Shell, promove formação cultural e inserção produtiva de jovens no mercado da música.

Os municípios de Santarém e Belterra, no oeste do Pará, recebem entre os dias 11 e 15 de maio a nova etapa do projeto “Instrumento é Trabalho”, iniciativa que promove formação cultural, musicalização e empreendedorismo artístico para jovens de 15 a 29 anos. O projeto utiliza a música como ferramenta de transformação social, fortalecimento cultural e geração de oportunidades para juventudes amazônicas.

Em Belterra, as atividades acontecem das 14h às 17h, no Platô da Vila Americana. Já em Santarém, a programação será realizada das 18h às 21h, no salão de eventos do Colégio São Raimundo Nonato. A participação é gratuita e reúne oficinas práticas de construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis, práticas de musicalização, composição coletiva e vivências voltadas ao mercado cultural.

A proposta do projeto é aproximar os jovens de suas identidades culturais e mostrar caminhos possíveis dentro da economia criativa. Durante as oficinas, os participantes aprendem desde a confecção dos instrumentos até técnicas de ritmo, composição e produção artística, desenvolvendo experiências coletivas de criação musical.

As atividades serão conduzidas pelo mestre Silvan Galvão, que trabalha a música de forma integrada à valorização cultural amazônica, ao pertencimento territorial e ao fortalecimento da autoestima dos participantes.

Para Silvan Galvão, o projeto nasce da necessidade de reconectar os jovens às próprias raízes culturais. “O Instrumento é Trabalho mostra que cultura também pode ser oportunidade, profissão e futuro. Quando esses jovens entendem o valor da própria identidade e percebem que podem criar, produzir e transformar a própria realidade através da música, algo muda dentro deles”, destaca.

Além da formação prática, os jovens também participam da criação de uma música autoral e da produção de um videoclipe, transformando o processo educativo em uma experiência artística completa. A primeira etapa do projeto foi realizada em Soure, no arquipélago do Marajó, e após as ações em Santarém e Belterra, a iniciativa seguirá para Itaituba, no Pará, e São Luís, no Maranhão, ampliando o alcance da ação em diferentes territórios da Amazônia.

As inscrições estão abertas:

Belterra: https://forms.gle/NN7NhqyeJe5FLcmq9

Santarém: https://forms.gle/c4QrDsoyof9mJzPH7

Para mais informações, acompanhe o projeto pelo Instagram:

https://www.instagram.com/instrumento.trabalho

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (93) 99136-9391 ou pelo canal oficial: https://whatsapp.com/channel/0029VbCLeZmL2AU401IRWl29

Sobre o projeto

Instrumento é Trabalho – Oficina de Empreendedorismo na Música e de Construção de Instrumentos é um projeto aprovado no Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC 256556), com realização prevista entre abril e agosto de 2026. A iniciativa promove oficinas formativas voltadas à juventude, integrando práticas de musicalização, construção de instrumentos com materiais recicláveis e empreendedorismo cultural, com foco na inserção produtiva no mercado da música. Este projeto é comprometido com a acessibilidade e a inclusão de mulheres, pessoas negras, indígenas, comunidades tradicionais, povos ciganos, nômades, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência.

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POR: Weldon Luciano