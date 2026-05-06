Vacina contra Influenza é liberada para todos os públicos em Óbidos

Nove mil doses estão disponíveis no estoque da Coordenação de Imunização da Semsa.

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos (Semsa) ampliou a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe), após a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) recomendar a aplicação do imunizante para o público de todas as idades, desde que esteja em condições de saúde favoráveis.

A mudança na estratégia foi confirmada nesta sexta-feira (8) pelo Departamento de Vigilância em Saúde. A medida tem como finalidade aumentar a cobertura vacinal, diminuir a circulação do vírus e evitar complicações graves e mortes causadas pela doença.

Nesta nova etapa, a estratégia é vacinar toda a população a partir dos seis meses de vida. Para isso, 9 mil doses estão disponíveis no estoque da Coordenação de Imunização da Semsa.

A coordenadora de Imunização, Mirella Lopes, explica que a vacinação é uma das principais estratégias para prevenir casos graves da doença.

“O foco da campanha é a redução dos casos graves da doença, internações e possíveis óbitos. No primeiro momento, a vacina foi liberada apenas para o grupo prioritário, que era apenas de gestantes, idosos e crianças, profissionais da educação, saúde, pessoas com comorbidade e outros. Mesmo assim, a meta não foi alcançada e agora todos podem se vacinar, o que é muito importante para manter a população imunizada da gripe”, enfatizou Mirella.

Sobre a vacina

A vacinação é feita em dose única anual. Crianças menores de 9 anos que serão vacinadas pela primeira vez devem receber duas doses, com intervalo de 30 dias. O imunizante é seguro, inclusive para pessoas com doenças crônicas e imunossuprimidos, e pode ser administrado junto a outras vacinas do calendário.

As únicas contraindicações são para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de reação alérgica grave em dose anterior.

Como e onde receber a imunização

É necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

O imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona urbana e nas salas de vacinação das unidades de saúde da comunidade Matá, Vila União do Curumu e do Distrito do Flexal.

As UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h às 11h e de 13h às 17h.

Para mais informações, entre em contato com a Ouvidoria da Secretaria de Saúde (OuvSus) pelo telefone (93) 99198-7527 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo