Jogos das quartas de final da Copa do Interior de Óbidos são definidos após sorteio

As 8 seleções classificadas para a fase eliminatória entram em campo no fim de semana.

A 14ª edição da Copa de Futebol do Interior Várzea e Terra Firme de Óbidos já tem os confrontos definidos para as quartas de final, após a definição das oito partidas realizadas pela primeira fase do mata-mata da copa em que as seleções do Arapucu, Campina, Canta Galo, Traíra, Pedreira, Ilha Grande, Matá e Apuí.

Das 37 seleções que participaram da primeira fase, apenas 8 seguem na disputa pelo título da competição, que é considerada a maior do futebol local.

Os confrontos das quartas foram definidos por meio de sorteio realizado na manhã desta quarta-feira (13) com a presença de representantes das equipes participantes. O sorteio foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

Os quatro jogos da próxima fase serão realizados no sábado (16) e no domingo (17) no Estádio Ary Ferreira, a partir das 17h30.

Confira os jogos

Sábado, 16 de maio

17h30 – Arapucu x Campina

19h – Canta Galo x Traíra

Domingo, 17 de maio

17h30 – Pedreira x Ilha Grande

19h – Matá x Apuí

Premiação

Na edição de 2026, foi anunciada a maior premiação já destinada à Copa. O investimento para premiar os finalistas será de R$ 40 mil.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Foto: Patrik Amaral