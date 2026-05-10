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Jogos das quartas de final da Copa do Interior de Óbidos são definidos após sorteio

Jogos das quartas de final da Copa do Interior de Óbidos são definidos após sorteio

As 8 seleções classificadas para a fase eliminatória entram em campo no fim de semana.

A 14ª edição da Copa de Futebol do Interior Várzea e Terra Firme de Óbidos já tem os confrontos definidos para as quartas de final, após a definição das oito partidas realizadas pela primeira fase do mata-mata da copa em que as seleções do Arapucu, Campina, Canta Galo, Traíra, Pedreira, Ilha Grande, Matá e Apuí.

Das 37 seleções que participaram da primeira fase, apenas 8 seguem na disputa pelo título da competição, que é considerada a maior do futebol local.

Os confrontos das quartas foram definidos por meio de sorteio realizado na manhã desta quarta-feira (13) com a presença de representantes das equipes participantes. O sorteio foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

Os quatro jogos da próxima fase serão realizados no sábado (16) e no domingo (17) no Estádio Ary Ferreira, a partir das 17h30.

Confira os jogos

Sábado, 16 de maio

17h30 – Arapucu x Campina

19h – Canta Galo x Traíra

Domingo, 17 de maio

17h30 – Pedreira x Ilha Grande

19h – Matá x Apuí

Premiação

Na edição de 2026, foi anunciada a maior premiação já destinada à Copa. O investimento para premiar os finalistas será de R$ 40 mil.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Foto: Patrik Amaral

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