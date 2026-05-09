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Câmara Municipal de Óbidos realizará audiência pública sobre causa animal, dia 20 de maio

Câmara Municipal de Óbidos realizará audiência pública sobre causa animal, dia 20 de maio

A Câmara Municipal de Óbidos, por intermédio de sua Presidência, realizará no próximo dia 20 de maio de 2026 uma audiência pública destinada a debater o tema “Causa Animal: Saúde Pública, Segurança e Cidadania”.

O encontro acontecerá às 9h, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos (STPMO), e será aberto ao público em geral.

De acordo com a organização, a audiência tem como objetivo promover a troca de experiências e a construção de propostas voltadas à implementação de políticas públicas eficazes para a causa animal no município.

Entre os temas que deverão ser discutidos estão campanhas de conscientização, programas de controle populacional de animais, incentivo à adoção responsável e o fortalecimento das ações de fiscalização.

A iniciativa busca envolver a sociedade no debate sobre a proteção animal e sua relação direta com a saúde pública, a segurança e a cidadania, reforçando a importância da participação popular na construção de uma Óbidos mais humana e responsável.

A Câmara Municipal destacou que a presença da população é fundamental para ampliar o diálogo e contribuir com sugestões para o desenvolvimento de ações voltadas ao bem-estar animal no município.

www.obidos.net.br

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