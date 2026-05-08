Procissão das Velas em homenagem a NS de Fátima reúne multidão e reforça tradição mariana em Belém

A Procissão das Velas em homenagem a Nossa Senhora de Fátima mobilizou uma grande multidão na noite desta terça‑feira, 12 de maio, em Belém do Pará, consolidando mais uma edição de um dos eventos religiosos mais expressivos da capital. A caminhada luminosa, que integra a programação oficial da festividade da santa, percorreu as ruas do bairro de Fátima em um trajeto marcado por forte simbolismo e intensa participação popular.

O cortejo teve início no Santuário de Fátima, onde fiéis participaram de uma missa campal antes da saída da imagem, mesmo com a forte chuva que caia em Belém. Com velas acesas sob guarda chuvas, os devotos acompanharam o andor em silêncio orante ou entoando cânticos marianos, criando um cenário que misturava devoção, emoção e tradição. Muitos participantes afirmaram cumprir promessas ou agradecer graças atribuídas à intercessão da santa, reforçando o caráter comunitário e espiritual da celebração.

Procissão de NS de Fátima em Belém

A organização informou que a procissão ocorreu com apoio de equipes de segurança, voluntários e agentes de trânsito. O fluxo de fiéis exigiu interdições temporárias em vias importantes do bairro, mas o deslocamento foi considerado tranquilo pelas autoridades. Mas o que realmente marcou a noite foi a intensidade emocional do cortejo. A cada esquina, moradores colocavam pequenos altares, flores, imagens, criando um caminho de acolhimento para a passagem da santa.

A festividade de Nossa Senhora de Fátima, que remete às aparições registradas em 1917 em Portugal, encerra com programação que inclui novenas, procissão, missas temáticas e ações sociais. Em Belém, a devoção à santa se fortalece ano após ano, e a Procissão das Velas permanece como um dos momentos mais aguardados pelos fiéis.

www.obidos.net.br