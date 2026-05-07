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João Oliveira participa de roda de conversa sobre memórias ribeirinhas em Belém

João Oliveira participa de roda de conversa sobre memórias ribeirinhas em Belém

Dentro da programação do 6º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, que foi realizado no dia 06 de maio, na sede da Justiça Federal, em Belém do Pará, o escritor oriximinaense e imortal da Academia Paraense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, João Augusto Figueirêdo de Oliveira, participou da roda de conversa, proferindo a palestra  “Memórias de um Espoca Bode”.

O evento que integrou a programação do Encontro,  reuniu participantes para um momento de valorização da cultura e das memórias amazônicas.

Durante a roda de conversa, João Oliveira compartilhou lembranças de sua infância ribeirinha em Oriximiná, abordando o significado de ser “Espoca Bode” e destacando aspectos culturais e cotidianos da vida no Baixo Amazonas, retratados com sensibilidade e humor em seu conto.

Após o encontro, os participantes acompanharam a exibição do vídeo “O Vendedor de Tacacá”, encerrando a programação cultural do evento.

A atividade proporcionou um espaço de diálogo sobre identidade, memória e tradições amazônicas, fortalecendo a preservação da história e da cultura da região do Baixo Amazonas.

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