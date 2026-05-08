Caminhada do “Faça Bonito” será realizada no dia 18 de maio em Óbidos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizará no próximo dia 18 de maio a Caminhada da campanha “Faça Bonito”, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A mobilização faz parte da campanha nacional que busca conscientizar a população sobre a importância da proteção de crianças e adolescentes contra todas as formas de violência sexual, incentivando denúncias e o fortalecimento da rede de proteção.

De acordo com a programação divulgada pela organização, a caminhada acontecerá na segunda-feira, dia 18 de maio, com concentração às 17h, na Escola Dom Floriano Loewenau. O percurso seguirá pela Rua Pedro Álvares Cabral, Travessa Lauro Sodré, Rua Santos Dumont e Avenida Dom Floriano, encerrando na Praça da Cultura.

Além da caminhada, a programação da campanha contará com uma blitz educativa na quinta-feira, dia 14 de maio, em diversos pontos da cidade. As ações ocorrerão na entrada da cidade e no centro comercial, das 8h às 9h; nas feiras dos bairros Bela Vista e Centro, das 8h às 11h; na orla e porto da cidade, das 10h às 11h; e em frente às escolas e na área comercial do centro, das 17h às 18h.

A campanha “Faça Bonito” reforça a importância da denúncia de casos de abuso e exploração sexual infantil por meio do “Disque 100”, canal nacional de proteção aos direitos humanos.

O dia 18 de maio foi instituído pela Lei Federal nº 9.970/2000 como marco nacional de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A data relembra o caso de uma menina de Vitória (ES), assassinada em 1973, crime que se tornou símbolo da luta pelos direitos das crianças e adolescentes no Brasil.

Em 2026, a mobilização nacional completa 26 anos de atuação e conscientização em defesa da infância e da adolescência.

www.obidos.net.br – Informações ASCOM/PMO