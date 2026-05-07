Prefeitura de Óbidos abre processo seletivo para contratação de 45 Agentes Comunitários de Saúde

Inscrições poderão ser realizadas de 18 a 21 de maio, no valor de R$ 70.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano (Semad), divulgou o edital do Processo Seletivo Público Simplificado n.º 001/2026 para contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

O certame vai oficializar o preenchimento de 56 vagas disponíveis para a área, 45 delas para a contratação imediata e 11 para cadastro de reserva. Desse total, 7 vagas estão reservadas para atuação em cinco bairros da cidade: Bela Vista, Fátima, Santa Terezinha, São Francisco e Perpétuos Socorro/São José Operário. As demais 38 vagas estão destinadas para atuação em comunidades da zona rural nas áreas de várzea e terra firme.

Os candidatos aprovados serão lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com remuneração inicial de R$ 3.242,00 para jornada semanal de 40 horas.

Para concorrer ao cargo, o candidato deverá possuir ensino médio completo, residência na área da comunidade/bairro em que irá atuar desde a data de publicação do edital e ter a conclusão do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada.

O edital também prevê que o curso introdutório será realizado posteriormente pela Prefeitura Municipal de Óbidos para os aprovados no certame.

O processo de seleção contará com uma prova objetiva que terá 30 questões distribuídas entre Língua Portuguesa, Informática e conhecimentos específicos, além de entrevista individual.

Inscrições

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 18 e 21 de maio de 2026, das 8h às 12h, no auditório da Casa de Cultura, localizada na Rua Idelfonso Guimarães, s/n, Centro.

O candidato deverá apresentar formulário de inscrição, documento de identificação, comprovante de residência e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$ 70.

Cronograma

Período de inscrições: 18 a 21 de maio

Publicação do resultado definitivo de inscritos: 29 de maio

Prova objetiva: 21 de junho

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva e prova de títulos:

9 de julho

Convocação para entrevista individual: 10 de julho

Período de entrevista individual: 13 a 15 de julho

Resultado final da entrevista individual: 20 de julho.

Resultado Final do PSS: 24 de julho

Para ter acesso ao edital e aos cronogramas completos, acesse obidos.pa.gov.br, menu publicações, concurso e processos seletivos.

Mai informações acesse Edital....

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FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo