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Prefeitura de Óbidos abre processo seletivo para contratação de 45 Agentes Comunitários de Saúde

Prefeitura de Óbidos abre processo seletivo para contratação de 45 Agentes Comunitários de Saúde

Inscrições poderão ser realizadas de 18 a 21 de maio, no valor de R$ 70.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano (Semad), divulgou o edital do Processo Seletivo Público Simplificado n.º 001/2026 para contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

O certame vai oficializar o preenchimento de 56 vagas disponíveis para a área, 45 delas para a contratação imediata e 11 para cadastro de reserva. Desse total, 7 vagas estão reservadas para atuação em cinco bairros da cidade: Bela Vista, Fátima, Santa Terezinha, São Francisco e Perpétuos Socorro/São José Operário. As demais 38 vagas estão destinadas para atuação em comunidades da zona rural nas áreas de várzea e terra firme.

Os candidatos aprovados serão lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com remuneração inicial de R$ 3.242,00 para jornada semanal de 40 horas.

Para concorrer ao cargo, o candidato deverá possuir ensino médio completo, residência na área da comunidade/bairro em que irá atuar desde a data de publicação do edital e ter a conclusão do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada.

O edital também prevê que o curso introdutório será realizado posteriormente pela Prefeitura Municipal de Óbidos para os aprovados no certame.

O processo de seleção contará com uma prova objetiva que terá 30 questões distribuídas entre Língua Portuguesa, Informática e conhecimentos específicos, além de entrevista individual.

Inscrições

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 18 e 21 de maio de 2026, das 8h às 12h, no auditório da Casa de Cultura, localizada na Rua Idelfonso Guimarães, s/n, Centro.

O candidato deverá apresentar formulário de inscrição, documento de identificação, comprovante de residência e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$ 70.

Cronograma

Período de inscrições: 18 a 21 de maio

Publicação do resultado definitivo de inscritos: 29 de maio

Prova objetiva: 21 de junho

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva e prova de títulos:

9 de julho

Convocação para entrevista individual: 10 de julho

Período de entrevista individual: 13 a 15 de julho

Resultado final da entrevista individual: 20 de julho.

Resultado Final do PSS: 24 de julho

Para ter acesso ao edital e aos cronogramas completos, acesse obidos.pa.gov.br, menu publicações, concurso e processos seletivos.

Mai informações acesse Edital....

- EDITAL

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo

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