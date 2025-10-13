BELÉM: Obidenses no Círio de Nazaré 2025

Neste domingo (12), registramos momentos especiais de obidenses e amigos que participaram do Círio de Nazaré 2025, em Belém do Pará — uma das maiores manifestações de fé do país. 🙏✨

A Família Amaral Mousinho mais uma vez abriu as portas de sua residência, que fica no percurso do Círio, para receber com carinho conterrâneos, parentes e amigos. Já o casal Dinho Picanço e Cleide, proprietários do Restaurante Albatroz, também acolheram os obidenses com um delicioso café da manhã, celebrando juntos a fé e a tradição. 💛💙

A todos, o nosso agradecimento pela recepção e hospitalidade.

Confira a Galeria de Fotos 📷👇



https://www.obidos.net.br/index.php/festas/8216-belem-obidenses-no-cirio-de-nazare-2026#sigProId5470f00b29 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br