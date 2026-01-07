Óbidos entra na contagem regressiva para o Carnapauxis 2026

A partir deste domingo (11), Óbidos inicia oficialmente a contagem regressiva para o maior carnaval de rua da Amazônia: o Carnapauxis 2026. Faltando exatamente 30 dias para o início da festa, que acontecerá de 11 a 17 de fevereiro, o clima de alegria, tradição e expectativa já toma conta da cidade e de todos que acompanham esse espetáculo cultural que atravessa gerações.

Para marcar este momento especial, a Secretaria Municipal de Cultura lançou o vídeo oficial da chamada do Carnapauxis 2026, despertando ainda mais o entusiasmo dos foliões. A produção apresenta um pouco da magia, da energia contagiante e da identidade única do carnaval obidense, reforçando o orgulho do povo pela sua maior manifestação cultural.

Neste ano, o Carnapauxis traz como tema “Mascarado Fobó, o nosso orgulho maior”, uma homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da festa. O Mascarado Fobó representa a irreverência, o mistério e a alegria que marcam o carnaval de Óbidos, sendo símbolo de resistência cultural e de pertencimento. Ao longo dos anos, esse personagem se consolidou como um dos ícones mais queridos do Carnapauxis, encantando moradores e visitantes com sua presença marcante nas ruas e nos blocos.

A divulgação da chamada oficial reforça a importância do evento para o município, não apenas como uma grande festa popular, mas também como um forte impulsionador da economia local, do turismo e da valorização da cultura regional. Durante os dias de carnaval, Óbidos recebe milhares de foliões, movimentando hotéis, bares, restaurantes, comerciantes e artistas.

Com apenas 30 dias para o início da folia, a expectativa cresce a cada dia. Blocos, bandas e agremiações intensificam seus preparativos para oferecer um espetáculo inesquecível ao público.

A chamada oficial já está disponível para o público. Veja a chamada e prepare-se para viver a emoção, a tradição e a alegria do Carnapauxis 2026.

www.obidos.net.br