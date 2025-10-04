Baile dos Pauxis 2025 reúne colônia obidense em Belém

O tradicional Baile dos Pauxis 2025 reuniu, mais uma vez, a colônia obidense e amigos em Belém do Pará, na noite desta sexta-feira, 10 de outubro, dois dias antes do Círio de Nazaré — período em que muitos obidenses e visitantes se dirigem à capital paraense.

O evento aconteceu na Sede Social da Assembleia Paraense, localizada na Avenida Presidente Vargas, e proporcionou um momento de reencontro, celebração e valorização das raízes culturais de Óbidos. A festa reafirmou o compromisso dos conterrâneos em manter viva a identidade pauxiara, fortalecendo os laços de amizade e pertencimento entre os filhos da “Terra dos Encantos”.

Como parte da tradição, o ponto alto da noite foi a escolha da “Garota Óbidos 2025”, título conquistado pela jovem Maria Eduarda Vaz, que recebeu a faixa de Evelyn Aquino, Garota Óbidos 2024, e desfilou com elegância, sendo aplaudida calorosamente pelo público presente. Após o desfile, diversos brindes foram sorteados, animando ainda mais os convidados.

Mais uma vez, o conterrâneo Aristides Dias (Tidão) esteve à frente da organização do evento, que se consolidou como um reduto de confraternização entre obidenses residentes em Belém e aqueles que visitam a cidade nesta época do ano. A noite foi embalada pelas bandas Amazon Dance e Top Hits, que garantiram o ritmo e a alegria com repertórios variados, levando o público a dançar até altas horas.

Origem do Baile

O Baile dos Pauxis teve início em 1975, quando um grupo de obidenses que vivia em Belém percebeu a necessidade de promover encontros entre conterrâneos que, apesar de estarem na mesma cidade, raramente se reuniam. Assim, surgiu a ideia de criar uma festa anual para celebrar a amizade, a cultura e a saudade da terra natal.

Desde então, o evento acontece todos os anos, sempre no período do Círio de Nazaré, tornando-se uma das tradições mais queridas da comunidade obidense na capital paraense. O Baile dos Pauxis permanece como um símbolo de união e orgulho cultural, celebrando não apenas a amizade entre os obidenses, mas também a força de suas raízes amazônicas.

GALERIA DE FOTOS.....



https://www.obidos.net.br/index.php/festas/8212-baile-dos-pauxis-2025-reune-colonia-obidense-em-belem#sigProId911211e881 View the embedded image gallery online at:



https://www.obidos.net.br/index.php/festas/8212-baile-dos-pauxis-2025-reune-colonia-obidense-em-belem#sigProIdecd6f3dd7b View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br