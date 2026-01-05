Via Sacra Jovem 2026 convoca obidenses para integrarem o elenco do espetáculo religioso

A Diretoria da Via Sacra Jovem 2026 já iniciou a mobilização para a próxima edição do tradicional espetáculo religioso em Óbidos e está convocando a comunidade para participar do Elenco 2026. Com o tema “Aos olhos do Mestre”, a encenação promete mais uma vez emocionar o público com uma apresentação marcada pela fé, pela arte e pela participação da juventude obidense.

De acordo com as informações divulgadas, a Via Sacra Jovem 2026 será apresentada no dia 03 de abril, na Praça de Santa Teresinha, a partir das 18h30, sob a coordenação da Paróquia São Martinho de Lima. O evento, que já se consolidou como um dos maiores espetáculos religiosos do município, reunirá centenas de pessoas em um grande momento de espiritualidade e reflexão sobre a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

A proposta vai além do teatro. O espetáculo reúne dança, música e artes cênicas, com cenários impactantes, figurinos elaborados, iluminação especial e uma grande estrutura de som, que transformam a apresentação em uma verdadeira experiência artística e espiritual a céu aberto. Essa combinação de elementos tem sido uma marca registrada do grupo ao longo dos anos, conquistando o público e fortalecendo a tradição.

A organização convida todos os obidenses que desejam iniciar o ano participando de um grande projeto de fé e cultura a se juntarem ao elenco. A ideia é formar uma verdadeira família, unida pelo dom, pelo talento e pela missão de evangelizar por meio da arte.

Para fazer parte da Via Sacra Jovem 2026, basta preencher o formulário de inscrição disponibilizado pela diretoria. Jovens e adultos que gostam de atuar, dançar, cantar ou colaborar nos bastidores são bem-vindos.

Mais do que uma apresentação, a Via Sacra Jovem é um convite para estar mais perto de Deus, colocando talentos a serviço da comunidade e mantendo viva uma das mais belas tradições religiosas de Óbidos.

