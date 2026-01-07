Pré-Carnapauxis 2026: Blocos Mirim e Serra da Escama levam alegria às ruas, mesmo sob forte chuva

Em Óbidos, iniciou o Pré-Carnapauxis 2026 neste domingo, 11 de janeiro, com os blocos Mirim Unidos do Umarizal e Serra da Escama. A programação, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pelo Governo Municipal, reuniu crianças, famílias e brincantes em um clima de festa que tomou conta das ruas da cidade, apesar da forte chuva que marcou parte do percurso.

A concentração iniciou às 18h30, no Canto do Seu Augusto, ponto tradicional de arrastões carnavalescos. De lá, os blocos seguiram o itinerário previsto, passando pela Avenida Dom Floriano, Rua Marechal Rondon, Travessa Rui Barbosa, Rua Dr. Picanço Diniz, Travessa Dr. Machado, Rua Justo Chermont até chegar à Praça da Cultura, onde estava montado o palco para a grande confraternização final.

A música no trio elétrico ficou por conta da Banda Energia, que animou os foliões com marchinhas, músicas carnavalescas e ritmos que empolgaram principalmente o público infantil, protagonista desta edição mirim do Pré-Carnapauxis.

No entanto, o brilho da festa foi parcialmente afetado pela forte chuva que caiu sobre a cidade. O temporal começou na metade do percurso, surpreendendo foliões e organizadores. A intensidade da chuva dificultou o deslocamento dos blocos e prejudicou, de certa forma, a chegada à Praça da Cultura, onde parte do público já aguardava para o encerramento do arrastão.

Mesmo assim, a maioria dos brincantes manteve o entusiasmo. Fantasiadas, muitas crianças seguiram desfilando ao lado dos pais, demonstrando que o espírito do Carnapauxis é mais forte do que qualquer contratempo climático. Ao chegar à Praça da Cultura, ainda sob garoa em alguns momentos, a festa continuou, com apresentações da Banda Energia e a celebração da cultura carnavalesca de Óbidos, até altas horas.

O evento reforçou o papel do Pré-Carnapauxis como um importante aquecimento para o Carnapauxis 2026, valorizando a participação das comunidades e, principalmente, incentivando as novas gerações a manterem viva uma das maiores tradições culturais do município. Mesmo debaixo de chuva, a alegria dos foliões mostrou que o carnaval obidense já começou com força total.

GALERIA DE FOTOS.....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade