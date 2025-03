Espetáculo “Maroca Pipoca - A Estourada do Norte” se apresenta em Alter do Chão

Santarém recebe a peça teatral “Maroca Pipoca - A Estourada do Norte” nesta terça-feira (18), na Escola Dom Macedo Costa, em Alter do Chão. Com apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), a peça é um dos principais espetáculos cômicos da Cia de Atores Escalafobéticos (Manaus - AM), que completa dez anos desde a sua estreia na capital amazonense, já tendo passado por todas as capitais da região norte nesse período.

Na trama, Maroca é uma empresária bem-sucedida, dona da maior fábrica de pipocas da região norte brasileira, que acaba sendo envenenada pelos filhos, que ambicionam a herança que a mãe deixará. Os herdeiros só não esperam que Tia Diquinha, irmã gêmea de Maroca chegue para atrapalhar os planos.

Serviço

Espetáculo "Maroca Pipoca - A Estourada do Norte"

Data: 18 de março de 2025 (terça feira)

Horário: 19h

Local: Escola Dom Macedo Costa

Fonte: Comunicação/Pms