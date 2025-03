Como Falar Bem e Influenciar Pessoas: Treinamento capacita empreendedores para se destacarem no mercado

No dia 22 de março, o Espaço Lima recebe o treinamento "Como Falar Bem e Influenciar Pessoas", iniciativa que inaugura a trilogia Empresária(o) do Futuro. O evento reunirá especialistas para capacitar empresários e profissionais a se comunicarem com clareza, confiança e impacto, fortalecendo sua autoridade no mercado.

A formação contará com a presença da jornalista, apresentadora e repórter de TV Daniele Gamboa e da fonoaudióloga Andressa Costa. Além disso, as estrategistas digitais Caroline Araújo e Vanessa Barros, fundadoras da PosicionaMKT, farão um talk especial sobre o uso da Inteligência Artificial na construção de roteiros e aprimoramento da comunicação no digital.

A iniciativa tem como objetivo capacitar empreendedores e profissionais a se expressarem melhor, potencializando sua influência no mercado.

Entre os temas abordados no treinamento estão:

- Técnicas de oratória estratégica para capturar e prender a atenção.

- Como melhorar dicção, projeção vocal e ritmo na comunicação.

- Erros que comprometem a credibilidade e como evitá-los.

- Aplicação prática e feedback ao vivo para acelerar o desenvolvimento.

SERVIÇO:

Evento: Treinamento "Como Falar Bem e Influenciar Pessoas"

Data: 22 de março de 2025 (sábado)

Horário: 14h às 18h

Local: Espaço Lima – Parceiro oficial do evento

Público-alvo: Empresários, empreendedores e profissionais que buscam aprimorar sua comunicação e influência.

Mais informações e inscrições:

WhatsApp (93) 98403-4523

Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.