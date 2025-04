Torneio e Festa Dançante do Algodãozinho acontecem nos dias 04 e 05 de Abril, no Arapucú

A comunidade de Arapucu, em Óbidos, Pará, será palco de um grande evento nos dias 04 e 05 de abril de 2025, a partir das 12h. O "Torneio e Festa Dançante do Algodãozinho" promete agitar a região com competições e muita animação. O evento, organizado pela equipe do Algodãozinho, contará com a presença de artistas renomados, como o trio Pisada do Forró, Adílio Cione, Brenda Diná e DZ Grandão, Christian Vitt e Xote do Bom, além de outras atrações locais que prometem fazer o público dançar pra valer.

O destaque do torneio será o "Torneio Principal", que oferece uma premiação de R$ 1.000,00 em dinheiro para o grande vencedor. Além disso, na sexta-feira, dia 4, acontecerá a Seresta com Adílio Cione, Brenda Diná, DZ Grandão e Trio Pisada do Forró, garantindo diversão para todas as idades. O evento também contará com a participação especial da Banda Forró do Cheff, que promete trazer ainda mais energia à festa.

A organização convida a todos a comparecerem, destacando que será uma oportunidade imperdível de curtir um dia repleto de entretenimento. O local exato será na Comunidade Arapucú, em Óbidos, e mais informações podem ser obtidas diretamente com a equipe do Algodãozinho.

Não perca essa grande celebração! Venha curtir e fazer parte dessa experiência única!

