UFOPA-Óbidos: Cine Cultura promove exibição do documentário “Conto de um Cantador”

Óbidos, 07 de abril de 2025 – O Projeto Arte, Cultura e Educação na Comunidade, realizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) em parceria com o Conselho Brasileiro para a Infância (COBI), apresenta mais uma edição do Cine Cultura. No próximo dia 24 de abril, quinta-feira, às 19h, será exibido o documentário Conto de um Cantador, no Mini Auditório da UFOPA, Campus Óbidos.

A sessão contará com a presença de dois convidados especiais: o escritor e músico Eduardo Dias, que compartilhará suas experiências e inspirações por trás da obra, e o mediador Me. Rômulo Viana, que conduzirá o debate após a exibição. O documentário Conto de um Cantador promete emocionar o público ao retratar a jornada de um artista que, por meio da música e da literatura, resgata memórias e tradições culturais.

O evento é gratuito e aberto à comunidade, reforçando o compromisso do projeto em democratizar o acesso à cultura e à educação. A organização recomenda que os interessados cheguem com antecedência, pois o espaço tem capacidade limitada.

Para mais informações, acompanhe as novidades entrando em contato com a coordenação do projeto.

Local: Mini Auditório da UFOPA, Campus Óbidos

Data: 24 de abril de 2025

Horário: 19h

Entrada: Gratuita

Não perca essa oportunidade de mergulhar na cultura e na história através do cinema!

