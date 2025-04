Paróquia N. Sra. de Guadalupe promove 2ª Caminhada Ecológica em Santarém

No próximo domingo, 6 de abril, a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, localizada no bairro Nova República, em Santarém, realizará a 2ª Caminhada Ecológica, com início às 8h. O trajeto sairá da sede da paróquia rumo à área da Cosanpa, percorrendo as ruas da Grande Área da Nova República. A iniciativa busca sensibilizar a comunidade sobre a preservação ambiental e o cuidado com a “Casa Comum”, alinhada à Campanha da Fraternidade 2025, que traz o tema “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema “Deus viu que tudo era muito bom”.

Durante o percurso, os participantes irão recolher lixo e promover reflexões sobre a importância do meio ambiente. O evento é aberto a todos e conta com o apoio da população local e do poder público. O padre Alaelson Lima, pároco da igreja, destaca a preocupação com a área da Cosanpa, um ponto de captação de água que tem sido usado como depósito irregular de resíduos. “Convidamos todos para essa caminhada pacífica, que visa conscientizar, especialmente os moradores do bairro, sobre a preservação desse manancial essencial para a cidade”, afirmou.

Maria Lenilda, da coordenação, reforça que a ação é uma resposta ao aumento do descarte inadequado de lixo no bairro. “Nossa preocupação é com a área da Cosanpa e com o bem-estar da Nova República. Queremos unir forças para mudar essa realidade”, disse.

A paróquia enviou ofícios à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), que foi convidada a avaliar a situação, e à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), para organizar o tráfego. No sábado, 5 de abril, um carro-som avisará os moradores para separarem o lixo, que será recolhido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra).

A caminhada é um grito em defesa da ecologia e da vida, unindo fé e cidadania pelo bem comum.

www.obidos.net.br - Informações Aritana Aguiar - Ascom Arquidiocese