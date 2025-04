ÓBIDOS: Grupo Teatral Getsêmani apresentará "Paixão de Cristo 2025" em dois dias de espetáculo

Óbidos, Pará – A encenação da "Paixão de Cristo", uma das mais tradicionais e emocionantes do calendário cultural e religioso de Óbidos, retorna em 2025 com uma nova edição promovida pelo Grupo Teatral Getsêmani. Conhecido por seu compromisso com a evangelização através da arte cênica, o grupo convida toda a comunidade obidense e visitantes da região para prestigiar a apresentação que retrata a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Com mais de três décadas de história e formado por jovens da cidade, o Grupo Getsêmani é sinônimo de dedicação e talento. A produção deste ano promete emocionar o público com cenografia impactante, figurinos detalhados e uma performance que une fé, cultura e arte em uma experiência única.

O espetáculo será apresentado em dois dias, com programações distintas:

17 de abril : Apresentação na Praça da Cultura e no Forte Pauxis , localizados no bairro do Centro.

: Apresentação na , localizados no bairro do Centro. 18 de abril: A encenação ganha as Ruas de Óbidos, além da Praça da Cultura e Forte Pauxis, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva.

A "Paixão de Cristo" tornou-se um verdadeiro marco para a população local, reunindo famílias e amigos em um momento de profunda reflexão e espiritualidade. O evento, que todos os anos atrai centenas de espectadores, é uma excelente oportunidade para valorizar o talento local e reviver uma das histórias mais tocantes da tradição cristã.

Serviço:

📍 17/04 – Praça da Cultura e Forte Pauxis

📍 18/04 – Forte Pauxis, Ruas de Óbidos e Praça da Cultura

