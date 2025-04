Praça de Terezinha será palco da grande Festa do Trabalhador em Óbidos (PA)

No próximo dia 1º de maio, quinta-feira, a partir das 12h, a cidade de Óbidos, no estado do Pará, será palco de uma grande celebração em homenagem ao Dia do Trabalhador. A Festa do Trabalhador acontecerá na Praça de Terezinha e promete agitar o público com uma programação especial, repleta de música, lazer e confraternização.

O evento contará com apresentações de diversos artistas locais e regionais, incluindo Danilão Swing Bom, com Gisele L. Silva e Tonny Lazer, além de shows de Nossa Vibe, Netinho Moreno e Trio, e o animado DJ Felipe, garantindo um repertório diversificado para todos os gostos.

Além das atrações musicais, a festa também oferecerá:

Serviços de bar e praça de alimentação

Torneio de duplas

Sorteio de brindes e cestas básicas

A organização destaca: "Você é nosso convidado especial!", convidando todos os trabalhadores e suas famílias a participarem dessa celebração dedicada a quem movimenta a cidade todos os dias com seu esforço e dedicação.

A realização do evento é assinada por Arthur Júnior Eventos, com contato disponível para mais informações pelo número (93) 9139-0936.

Prepare-se para um dia de festa, alegria e reconhecimento ao trabalhador obidense!

