Barco Hospital Papa Francisco inicia atendimentos em Óbidos a partir de 25 de abril

A cidade de Óbidos, no Pará, receberá os serviços do Barco Hospital Papa Francisco entre os dias 25 de abril e 1º de maio de 2025. Os atendimentos terão início todos os dias a partir das 6h30 da manhã, no Porto das Docas, localizado em frente à cidade.

O Barco Hospital oferecerá uma variedade de serviços de saúde gratuitos à população, incluindo clínica geral, pediatria, ginecologia, oftalmologia, odontologia e cirurgia geral. As cirurgias gerais serão encaminhadas pelo TFD (Tratamento Fora de Domicílio) do município. Além disso, exames como eletrocardiograma, raio-X e mamografia também estarão disponíveis.

Para realizar o cadastro e receber atendimento, é imprescindível apresentar RG, CPF, cartão SUS e, no caso de crianças que não possuem os outros documentos, a certidão de nascimento. A iniciativa visa levar saúde e bem-estar à comunidade de Óbidos, reforçando o acesso a cuidados médicos essenciais na região.

