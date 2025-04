SANTARÉM: Centro Cultural João Fona recebe palestra sobre arqueologia urbana

No sábado, 26, Santarém recebe uma palestra imperdível com a arqueóloga Dra. Denise Maria Cavalcante Gomes, pesquisadora do Museu Nacional – UFRJ e referência nacional em arqueologia urbana e história indígena na Amazônia.

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apoia o evento, reforçando seu compromisso com o reconhecimento das raízes históricas que moldam a identidade santarena. A palestra será realizada no Centro Cultural João Fona, às 16h, com entrada gratuita.

Com o tema Santarém: A Cidade sobre as Aldeias – Arqueologia Urbana e Memória Ancestral, o encontro convida a população a refletir sobre a presença ancestral que ainda pulsa no espaço urbano da cidade – um território construído sobre antigas aldeias indígenas. A atividade faz parte de um movimento de valorização do patrimônio arqueológico local e da memória coletiva da região.

Sobre a palestrante

Dra. Denise Gomes é Doutora em Arqueologia e uma das vozes mais respeitadas no Brasil quando o assunto é arqueologia indígena em contextos urbanos. Sua trajetória é marcada por contribuições decisivas para o entendimento das formas de ocupação pré-colonial e da resistência dos povos originários na formação das cidades amazônicas.

Serviço

Palestra Santarém: A Cidade sobre as Aldeias – Arqueologia Urbana e Memória Ancestral

Data: 26 de abril (sábado), às 16h

Local: Centro Cultural João Fona – Santarém (PA)

Palestrante: Dra. Denise Maria Cavalcante Gomes (Museu Nacional – UFRJ)

Entrada gratuita

Por Weldon Luciano