III Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral acontece em Óbidos entre os dias 30 e 31 de maio e 1º de junho

Entre os dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, o Haras Joaquim Amaral, localizado na PA 254, Ramal do Urucu, Repartimento, em Óbidos-PA, será palco da III Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral. O evento promete reunir competidores e apaixonados pelo esporte para uma disputa emocionante, com uma premiação total de 30 mil reais.

Premiação

Na categoria Profissional, o grande destaque é o prêmio de R$ 25.000,00, acompanhado de um motor Stihl 6HP, oferecido pela Casa Dubão, para o primeiro colocado. A distribuição dos prêmios será a seguinte: R$ 12.000,00 + o motor para o 1º lugar, R$ 6.000,00 para o 2º, R$ 3.000,00 para o 3º, R$ 2.000,00 para o 4º, R$ 1.000,00 para o 5º e R$ 1.000,00 para o 6º lugar. A inscrição para a categoria Profissional custa R$ 600,00 (3 bois), com boi de compra a R$ 200,00.

Já na categoria Amador, o prêmio total é de R$ 5.000,00, com o 1º lugar levando R$ 3.000,00, o 2º R$ 1.000,00, o 3º R$ 700,00 e o 4º R$ 300,00. A inscrição para os amadores é de R$ 300,00 (3 bois), com boi de compra a R$ 100,00.

Atrações Musicais

As atrações musicais ficarão por conta de Foguinho, Didico e DZ Grandão, Eloilson Ribeiro, Danilão, Gizelle e Tony, Banda Lazer, Tony Amaral e Banda 220, e pela primeira vez em Óbidos Falcão Vaqueiro e Banda, com duas apresentações.

A programação terá também Bingão, com prêmio de R$ 3.000,00 e uma novilha, com cartela vendida a R$ 10,00.

O evento, organizado pelo Haras Joaquim Amaral, contará com uma estrutura completa para receber competidores e público, em um ambiente festivo e familiar. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (93) 99123-1399.

Não perca essa oportunidade de acompanhar de perto a tradição e a emoção da prova de laço em Óbidos-PA!

www.obidos.net.br