Secretaria de Meio Ambiente deflagra operação para combater queimadas na área urbana de Óbidos

O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), está intensificando as ações de combate às queimadas, realizadas na zona urbana de Óbidos. O reforço nas atividades é decorrente do aumento considerável dos focos de incêndio nas últimas semanas, causando riscos à saúde dos moradores.

Por meio de ações itinerantes, os fiscais ambientais percorrem as áreas da cidade onde há maior incidência de focos de queimadas em quintais e terrenos baldios e nas proximidades da área onde é armazenado o lixo coletado diariamente pela Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), no bairro Perpétuo Socorro.

A operação prioriza a orientação dos moradores que são flagrados queimando lixo doméstico ou restos de galhos e folhas nos quintais. Por meio da educação ambiental, os fiscais inibem a prática danosa ao meio ambiente e levam conhecimento para a população, neste período em que o tempo seco e as altas temperaturas favorecem as queimadas e, por consequência, a poluição do ar.

“Às vezes, a gente chega num local, a pessoa diz que é apenas um fogo pequeno no quintal ou no lado de casa. Nesses casos, nós repassamos a orientação do problema que isso causa e orientamos que seja apagada de forma imediata aquelas chamas, sem precisar fazer a atuação”, explicou o fiscal ambiental Adalberto Silva, que coordena a operação.

Segundo dados da Sema, de janeiro a julho de 2025 foram registradas 42 denúncias sobre queimadas nos bairros de Óbidos. No bairro Perpétuo Socorro, foram 30 denúncias, 8 no Bela Vista e 4 referentes ao bairro São Francisco. Desse total, 27 ligações para o Disque Denúncia da Sema foram realizadas só no mês de julho.

Queimadas criminosas

Mas, não são apenas pequenos focos de incêndio que motivam as reclamações recebidas pelo órgão ambiental. Nas áreas de mata próximas à cidade e principalmente no lixão, queimadas criminosas de grandes proporções estão sendo registradas com frequência nas últimas semanas e a qualidade do ar, principalmente no período da noite, chega a níveis críticos.

Sem conseguir fazer o flagrante dos autores, a Sema monitora os perímetros considerados vulneráveis como medida preventiva. Na noite de quarta-feira (6), durante as fiscalizações, uma área de mata fechada no bairro Bela Vista, próxima ao campo do Vila Nova, foi consumida pelas chamas. O local fica a poucos metros de algumas residências.

“Nós nos deparamos com esse tipo de situação. Isso aqui não é uma área rural, está dentro da área urbana do município, num exemplo claro de crime ambiental, previsto na Lei 9.605 de 1998, e essa infração é grave. A multa vai de 850 unidades fiscais [valor de referência utilizado para padronizar o cálculo de tributos], que dá em torno de doze a treze mil reais de multa. Vamos fazer o mapeamento com o GPS e vamos ficar monitorando essa área para tentar identificar os responsáveis e, nesse caso, sim, aplicar as sanções cabíveis”, disse Adalberto.

Para realizar alguma queimada em terrenos, é necessário ter uma autorização de limpeza de área de propriedade rural emitida pela Sema, que vai avaliar as condições e os possíveis riscos.

Denúncias

Ao avistar um foco de queimada, o cidadão deve ligar para o número (93) 99151-6576 para contato direto com o Disque Denúncia Ambiental.



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8090-secretaria-de-meio-ambiente-deflagra-operacao-para-combater-queimadas-na-area-urbana-de-obidos#sigProIdd39b8bfe44 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos