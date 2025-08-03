Em Óbidos, Viveiro Municipal distribuiu mais de 2 mil mudas frutíferas para agricultores familiares

Agricultores familiares de Óbidos inseridos no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) estão sendo beneficiados com a entrega de mudas de espécies frutíferas, como açaí, cacau, goiaba, acerola e muruci, como parte da estratégia criada e coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab), para estimular o desenvolvimento da produção de frutas e seus derivados no âmbito da Agricultura Familiar.

Desde que implantou o viveiro especializado na produção de mudas para sistemas agroflorestais (SAFs) a cerca de três meses na antiga sede da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi) no bairro de Fátima, a Semab já distribuiu mais de duas mil unidades de espécies frutíferas.

Os SAFs combinam árvores com culturas agrícolas e, por vezes, criação de animais, buscando otimizar o uso da terra e promover a sustentabilidade.

O secretário Roberto Pinedo explica que o objetivo é aumentar as áreas produtivas no município, para melhorar a renda dos agricultores familiares.

“A nossa ideia é que isso aconteça a partir da venda das frutas e dos derivados, por isso a equipe técnica da Semab vai também acompanhar os agricultores familiares que estão recebendo as doações, garantindo o plantio adequado nas áreas definitivas, o crescimento e o bom desenvolvimento da produção nas novas áreas onde serão plantadas as mudas doadas”, disse Roberto.

O incentivo a categoria, é motivado pelo fato de a fruticultura no município de Óbidos estar em sua maioria, condicionada aos agricultores familiares que estão inseridos no CAF, que passaram a comercializar as produções para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

“Hoje, precisamente, de forma organizada, a comunidade Trindade [localizada na área de várzea]se interessou em massa e por isso hoje nós estamos distribuindo as mudas para essas famílias”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Óbidos.

Visando a diversidade no plantio das espécies frutíferas, a Semab entrega para os agricultores cinco mudas de cada espécie. A agricultora Vanessa Barreto destacou que a doação vai ser importante para diversificar a plantação da família.

“Nós não tínhamos o açaí, o muruci, porque é difícil de a gente conseguir para plantar e com essas doações vai ampliar lá o nosso plantio. Agora vamos ver qual a técnica que eles nos dão pra ajudar melhor a gente, pra ver se a gente consegue mais plantas”, agradeceu a agricultora.

Doações

Para mais informações sobre as doações das mudas cultivadas no viveiro especializado na produção para sistemas agroflorestais, é necessário ir até a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, na Rua Almirante Barroso, s/n, no bairro Centro, ao lado da Delegacia de Polícia Civil.

FONTE: Comunicação/PMO – Por: Érique Figueirêdo