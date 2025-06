PSR 2025.2: Inscrições terminam na sexta-feira, 20 de junho

Com vagas para os campi de Santarém, Itaituba, Monte Alegre e Rurópolis. Inscrições até o dia 20 de junho.

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Processo Seletivo Regular (PSR) 2025 da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). A seleção visa ao preenchimento de 313 vagas em cursos de graduação, sendo 90 vagas para os cursos do Campus Rurópolis e 223 vagas remanescentes da primeira edição do PSR 2025, oriundas dos campi Santarém, Itaituba e Monte Alegre. Gratuita, a inscrição deverá ser feita no período de 5 a 20 de junho, exclusivamente via Internet, por meio da página https://psr2025-2.ufopa.edu.br/.

As vagas são destinadas a candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em pelo menos uma das edições realizadas no período de 2021 a 2024. Para esta segunda edição, a Ufopa reservou 50% das vagas para o sistema de ingresso por cotas sociais e 50% para a ampla concorrência.

Pela primeira vez, Rurópolis participa do Processo Seletivo Regular (PSR), ofertando dois novos cursos: Licenciatura em Letras, com 50 vagas; e Agronomia, com 40. “A grande novidade do PSR 2025 – 2ª Edição é a abertura do Campus Rurópolis, com a oferta de dois novos cursos que foram demandados pela população em pesquisas e audiência pública realizadas no município”, afirma a pró-reitora de Ensino de Graduação (Proen) da Ufopa, Carla Paxiúba.

“Além destas vagas, este processo seletivo também oferta vagas remanescentes para cursos que não tiveram o preenchimento total no Processo Seletivo Regular 2025 – 1ª Edição, dando assim uma nova oportunidade a alunos que não conseguiram ingressar na instituição”, explica. Em Itaituba são 17 vagas para Engenharia Civil, e em Monte Alegre há 29 vagas para Engenharia de Aquicultura.

Para Santarém, que concentra o maior número de cursos de graduação, são 178 vagas, distribuídas em 11 cursos de graduação: Licenciatura em Física (15 vagas), Arqueologia (21 vagas), Antropologia (9 vagas), Engenharia de Pesca (23 vagas), BI em Ciência e Tecnologia/BP em Engenharia Física (22 vagas), BI em Ciências da Terra (19 vagas), Geofísica (18 vagas), Ciências Atmosféricas (17 vagas), Geologia (12 vagas), Biotecnologia (13 vagas) e Ciências Ambientais (9 vagas).

Inscrição – “Pedimos aos candidatos que façam a leitura atenta do edital antes de se inscreverem para que fiquem atentos a todas as regras e procedimentos indicados no documento”, alerta a pró-reitora.

Para se inscrever o candidato deverá possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF), sendo este documento obrigatório para esse ato, além de um endereço de e-mail válido e único, ou seja, que não tenha sido utilizado por outro candidato. O candidato poderá realizar apenas uma solicitação de inscrição, para a qual será gerado um número único de comprovante de inscrição.

Serviço: Processo Seletivo Regular (PSR) 2025 – 2ª Edição

Vagas para os campi: Santarém, Itaituba, Monte Alegre e Rurópolis

Inscrição: 5 a 20 de junho na página https://psr2025-2.ufopa.edu.br/

Convocação para a 1ª habilitação: 30 de junho

Início das aulas do ano letivo de 2025 (2025.2): 18 de agosto

FONTE: Comunicição/Ufopa