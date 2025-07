Em Óbidos, Bingão de Sant'Ana distribui R$ 17 mil em prêmios aos participantes

Óbidos (PA) — A tradicional Festividade de Sant’Ana 2025 teve mais um momento de grande participação popular na noite de domingo, 27 de julho, com a realização do esperado Bingão de Sant’Ana, que distribuiu um total de R$ 17 mil em prêmios aos participantes.

O sorteio foi feito de forma eletrônica, a partir das 21h, com transmissão ao vivo pela página oficial da Diocese de Óbidos e deste site no Facebook, permitindo que os participantes acompanhassem o evento de forma transparente e acessível.

A programação festiva teve início às 19h e contou com atrações musicais que animaram o público presente. O DJ Adilson Moraes abriu a noite com seu repertório dançante, seguido pelo Grupo Ousadia e, encerrando as apresentações, a Banda Balanço do Norte levou muito ritmo de Boi Bumbá para o palco.

Dentre os premiados da noite, destaque para uma sortuda participante que levou sozinha o prêmio principal de R$ 10 mil. Os demais ganhadores devem procurar a Sra. Betânia, na loja IUDICE, munidos da cartela premiada e documento de identidade com foto, para a retirada dos valores.

A organização do evento expressou agradecimento a todos os envolvidos, direta ou indiretamente, destacando o apoio como fundamental para o sucesso do Bingão:

“Agradecemos a todos os envolvidos nesse evento, seja de forma direta ou indireta, como gesto de gratidão e compromisso com a população. Sua ajuda e apoio foram de valor inestimável para Nossa Padroeira Sant'Ana.”

O Bingão de Sant’Ana segue como uma das ações mais aguardadas dentro da festividade, unindo fé, solidariedade e entretenimento em prol das celebrações da padroeira dos obidenses.

Galeria de Fotos...



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8071-em-obidos-bingao-de-sant-ana-distribui-r-17-mil-em-premios-aos-participantes#sigProId2bb5cb2e28 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Mauro Nayan/Diocese de Óbidos e Vander N Andrade