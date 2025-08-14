Bajara Rosely Helena conquista título na tradicional Regata de Santo Antônio em Oriximiná

A cidade de Oriximiná (PA) viveu neste final de semana, dias 17 e 18 de agosto, o encerramento da Festividade de Santo Antônio, marcada por uma intensa programação religiosa, cultural e esportiva. O evento reuniu fiéis e visitantes em momentos de fé e celebração, como o leilão de animais no, a chegada dos Caminhantes de Óbidos em homenagem ao santo padroeiro, além da tradicional regata, procissão, missa, show musical e a queima de fogos que encerrou as festividades no domingo (17).

Um dos pontos altos foi a Regata de Santo Antônio, considerada uma das maiores do Pará, realizada na manhã de domingo. A competição mobilizou dezenas de embarcações – rabetas, lanchas, bajaras, barcos e outros meios de transporte aquático – em disputas emocionantes que contagiaram o público presente às margens do rio.

Entre os destaques da edição 2025 está a Bajara Rosely Helena, da comunidade de Maria Tereza, em Óbidos, que mais uma vez brilhou na competição. Conhecida pela sua velocidade e tradição, a embarcação comandada pelo proprietário Raimundo Rutinaldo conquistou o primeiro lugar na categoria 115 HP a 130 HP, levando o nome de Óbidos ao pódio.

Bajara Rosely Helena, da Comunidade Maria Tereza

Com 12,6 metros de comprimento e equipada com motor de 110 HP, a Rosely Helena já soma importantes conquistas em sua trajetória. Presente há 10 anos na Regata de Santo Antônio, acumula agora dois títulos expressivos: um de segundo lugar e, neste ano, o tão comemorado primeiro lugar.

A vitória da bajara obidense foi celebrada com entusiasmo pelos tripulantes e pela comunidade que a acompanha, reafirmando a tradição e a competitividade das embarcações de Óbidos nas disputas náuticas da região.

A Festividade de Santo Antônio 2025 mais uma vez mostrou a força da fé e da cultura ribeirinha, unindo devoção, tradição e esporte em um dos eventos mais aguardados do calendário religioso e cultural do Baixo Amazonas.

Galeria de Fotos....









https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8111-bajara-rosely-helena-conquista-titulo-na-tradicional-regata-de-santo-antonio-em-oriximina#sigProId00fbf2cf19 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações de Leonardo Sena