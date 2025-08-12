NOTA DE PESAR: Falecimento de André Luiz Tavares (Bebê Chorão)

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de André Luiz Tavares, carinhosamente conhecido como “Bebê Chorão”, ocorrido nesta sexta-feira, dia 15, em decorrência de um acidente de trânsito.

André, que por muitos anos desfilou no Bloco Pai da Pinga durante o Carnapauxis, era reconhecido por sua alegria contagiante e dedicação à cultura obidense. Atuava como mototaxista e também se destacava como artista do Grupo de Teatro Getsêmani, onde deu vida a diversos personagens marcantes. Além disso, levava sorrisos às crianças com sua interpretação como o Palhaço “Bolo Fofo”, que em julho se apresentou no Cliper de Sant’Ana, durante o Círio das Crianças.

Colegas e amigos o lembram com carinho:

“Nosso querido André vai deixar um vazio imenso nos palcos e em nossos corações. Sua arte não foi apenas interpretação, era entrega, verdade e emoção que tocavam a todos que tiveram o privilégio de assistir às suas atuações. Ele viveu muitas vidas em cena, mas sempre com a mesma paixão. Cada personagem ganhava alma em sua voz, em seus gestos, em sua presença marcante”, destacou um amigo do Grupo Getsêmani.

Neste momento de dor, solidarizamo-nos com seus familiares, amigos e todos que compartilharam de sua convivência. Que Deus conceda o descanso eterno e conforte os corações enlutados.

NOTA DE PESA: Associação Cultural Getsêmani

O palco não ficará vazio, pois ali sempre brilhará a luz de quem foi iluminado e iluminou tantos com sua energia contagiante e sua alegria sem limites.

As cortinas, momentaneamente, se fecharão até o próximo ato, pois o espetáculo deste artista chamado André (o Bebê Chorão) terá continuidade nos palcos do céu.

Restará para esta família Getsêmani a saudade e as boas lembranças de um ser humano de luz.

Nossas orações se elevam a Deus pelo repouso e descanso de sua alma, e nossa eterna gratidão por sua entrega e amor ao longo de todos esses anos.

Sentimo-nos honrados por ter convivido com alguém como você, que foi uma âncora fundamental para o nosso navio chamado teatro.

A Associação Cultural Getsêmani fechará as cortinas, mas não fechará as portas do céu, que receberá com alegria e festa a alma deste nosso irmão.

Descanse em paz.