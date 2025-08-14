Maçonaria de Óbidos realiza programação da “Semana do Maçom” com palestras e caminhada da fraternidade

Óbidos (PA) – A Loja Maçônica Força e Harmonia nº 19 está promovendo, de 17 a 24 de agosto, a programação especial da “Semana do Maçom”, com atividades educativas e de integração social.

Com o apoio da Polícia Militar, representada pelo Sargento Fábio e pelo Tenente-Coronel Samarone, estão sendo realizadas palestras em escolas do município sobre o tema “Males das Drogas”. Nesta terça-feira (19), o encontro ocorreu na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Maurício Hamoy, reunindo estudantes em um debate voltado à prevenção e conscientização.

Outras unidades de ensino, como as escolas São José e Felipe Patroni, já receberam a ação, e a programação segue com uma palestra na Escola São Francisco. Aconteceu também a distribuição de lanches em comunidades carentes.

Além do trabalho educativo, a agenda da Semana do Maçom contará com a “Caminhada da Fraternidade”, marcada para domingo (24). A concentração será em frente à Loja Maçônica, na Rua Bacuri, com destino ao Curuçambá, onde será servido um café da manhã. A confraternização será concluída com um almoço compartilhado entre os participantes.

História da Maçonaria

A Maçonaria no Brasil remonta ao ano de 1822, quando líderes como Gonçalves Ledo e José Bonifácio de Andrade e Silva, ambos maçons, desempenharam papel decisivo no movimento que culminou na Proclamação da Independência. A data de 20 de agosto, marco de um discurso histórico em defesa da independência durante uma sessão conjunta de lojas maçônicas no Rio de Janeiro, deu origem à comemoração da Semana do Maçom.

Em Óbidos, a Maçonaria é representada pela Loja Força e Harmonia nº 19, fundada em 10 de outubro de 1954 e filiada à Grande Loja Maçônica do Estado do Pará (GLEPA). A instituição segue o Rito Escocês Antigo e Aceito, atualmente com 45 Maçons, que se reúnem semanalmente.

www.obidos.net.br - Informações e fotos Prof. Carlos Vieira