Barco Hospital Papa Francisco celebra 6 anos levando saúde e esperança ao povo ribeirinho da Amazônia

Óbidos (PA) – Neste domingo, 17 de junho de 2025, o Barco Hospital Papa Francisco, mantido pela Associação e Fraternidade São Francisco na Providência de Deus, através da Diocese de Óbidos, celebra seis anos de missão, levando saúde, fé e esperança ao povo ribeirinho da Amazônia.

Em pouco mais de meia década de atuação, a embarcação já ultrapassou a marca de 500 mil atendimentos, beneficiando milhares de pessoas que vivem às margens dos rios, incluindo comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas.

A iniciativa nasceu de um sonho inspirado pelo próprio Papa Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ao visitar um hospital administrado pela Fraternidade São Francisco, o pontífice perguntou se a associação já havia levado a experiência de atendimento médico à Amazônia. Esse questionamento foi o ponto de partida para a concretização do projeto.

O barco foi construído em Fortaleza (CE) e inaugurado em 17 de agosto de 2019, em Belém do Pará, em uma cerimônia que contou com autoridades civis, religiosas e a população. Desde então, tornou-se símbolo de solidariedade, cuidado e evangelização.

Durante a inauguração, o Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, afirmou com emoção: “Estamos diante de um milagre”. Palavras que seguem inspirando voluntários e profissionais a dedicarem suas vidas ao serviço do próximo.

Em memória, o Papa Francisco também definiu a missão da embarcação: “O Barco Hospital Papa Francisco é o anúncio de Jesus Cristo”. Para ele, a iniciativa não deveria apenas cuidar da saúde física, mas também levar fé e esperança àqueles que mais precisam.

Estrutura do Barco Hospital

Com 32 metros de comprimento, o Barco Papa Francisco conta com até 23 profissionais de saúde e capacidade para 30 tripulantes. A estrutura inclui equipamentos modernos e ambientes preparados para atendimentos diversos, como:

Sala cirúrgica

Consultórios médicos, odontológicos e oftalmológicos

Laboratório de análises

Farmácia

Sala de vacinação

Sala de raio-x, mamógrafo, ecocardiograma e teste ergométrico

Leitos de internação

Essa ampla estrutura garante o acesso à saúde básica em regiões de difícil alcance, transformando realidades e promovendo dignidade às populações amazônicas.

Ao completar seis anos, o Barco Hospital Papa Francisco reafirma sua missão: “Onde houver enfermos, que eu leve saúde e fé”. Um trabalho que continua sendo exemplo de solidariedade cristã e cuidado com os mais vulneráveis da Amazônia.

