PREVBarco II atenderá população de Óbidos de 1º a 5 de setembro

Óbidos receberá, entre os dias 1º e 5 de setembro de 2025, o PREVBarco II – Agência da Previdência Social Móvel Flutuante Santarém, que estará ancorado na rampa das Docas do Pará, no Centro da cidade. O atendimento será realizado das 8h às 18h, oferecendo diversos serviços previdenciários à população.

A triagem dos atendimentos acontecerá na sede da Colônia dos Pescadores Z-19, localizada na Rua Almirante Barroso, nº 13, no Centro de Óbidos.

Entre os serviços disponíveis estão: pensão, auxílio salário (maternidade), Benefício de Prestação Continuada (BPC), atualização de benefício, além de informações e orientações em geral sobre direitos previdenciários.

A iniciativa leva serviços essenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até comunidades ribeirinhas e municípios mais afastados, garantindo maior acesso da população a seus direitos.

A organização alerta que os interessados devem levar os documentos originais e o comprovante de residência para o atendimento.

O PREVBarco II é uma parceria do INSS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Prefeitura de Óbidos, que buscam facilitar o acesso da população local aos serviços previdenciários de forma rápida e prática.

